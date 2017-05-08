BRIEF-Management Trust Holding FY net result EUR 21.3
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
May 8 MATRX PHARMACEUTICALS SA:
* Q4 2016 NET LOSS OF 4.9 MILLION ZLOTYS VERSUS PROFIT OF 80.7 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* FY 2016/2017 GROUP REVENUE OF EUR 772.8 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 776.8 MILLION) AND AN ANNUAL RESULT OF EUR 21.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: EUR 15.2 MILLION)
* CONTEMPLATED TAP ISSUE OF EUR 10-15 MILLION FOR FERRATUM BANK P.L.C.