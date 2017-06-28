BRIEF-Inventiva announces new compelling data on Odiparcil/IVA336
* INVENTIVA ANNOUNCES NEW COMPELLING DATA ON ODIPARCIL/IVA336 TO BE PRESENTED AT MPS SOCIETY NATIONAL CONFERENCE
June 28 MITHRA PHARMACEUTICALS SA:
* SIGNS LICENSE AND EXCLUSIVE SUPPLY AGREEMENT WITH FUJI PHARMA FOR DONESTA IN JAPAN AND ASEAN
* DONESTA IS PRODUCT OF MITHRA IN HORMONE THERAPY (HT), WHOSE PHASE II DOSE RESEARCH STUDY IS CURRENTLY UNDERWAY, MAIN RESULTS ARE EXPECTED AT END Q1 2018
* CO IS ENTITLED TO EUR 1 MILLION FOR SIGNING, IN ADDITION TO FUTURE TWO-DIGIT MILESTONES RELATED TO DEVELOPMENT, REGULATORY ASPECTS AND COMMERCIALIZATION SOURCE TEXT: bit.ly/2sgdWNh FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
* INVENTIVA ANNOUNCES NEW COMPELLING DATA ON ODIPARCIL/IVA336 TO BE PRESENTED AT MPS SOCIETY NATIONAL CONFERENCE
BOSTON, June 29 The U.S. Internal Revenue Service is probing whether a patient-assistance charity wrongly gave a benefit to its pharmaceutical company donors by returning most of the money they donated as payments for drugs they make, court papers show.