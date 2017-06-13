BRIEF-AS Roma sells Salah to Liverpool for 42 mln euros
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD SIGNED AN AGREEMENT FOR THE PERMANENT TRANSFER OF MOHAMED SALAH GHALY TO LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND ATHLETIC GROUNDS LIMITED
June 13 MOBILATERVINNING I SVERIGE AB:
* MAY REVENUE AT SEK 0.72 MILLION VERSUS SEK 0.09 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD SIGNED AN AGREEMENT FOR THE PERMANENT TRANSFER OF MOHAMED SALAH GHALY TO LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND ATHLETIC GROUNDS LIMITED
* FY EBIT FROM CONTINUING OPERATIONS, ADJUSTED FOR SPECIAL EFFECTS, FELL BY 29.1% TO EUR 302.6M COMPARED TO EUR 426.6M IN FISCAL YEAR 2016