BRIEF-Energica: Atlas subscribes to second and third bond tranche
* SAID ON THURSDAY THAT ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES HAD SUBSCRIBED TO THE SECOND AND THIRD TRANCHE OF THE CONVERTIBLE BOND APPROVED ON MARCH 6
June 13 Muyuan Foods Co Ltd :
* Says it set up 15 units with total registered capital of 300 million yuan
Source text in Chinese: goo.gl/YQwA03
Further company coverage: (Beijing Headline News)
* SAID ON THURSDAY THAT ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES HAD SUBSCRIBED TO THE SECOND AND THIRD TRANCHE OF THE CONVERTIBLE BOND APPROVED ON MARCH 6
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD SIGNED AN AGREEMENT FOR THE PERMANENT TRANSFER OF MOHAMED SALAH GHALY TO LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND ATHLETIC GROUNDS LIMITED