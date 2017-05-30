May 30 MYBET HOLDING SE:
* MYBET HOLDING SE: NEGATIVE TREND IN REVENUE DEVELOPMENT
FROM THE PREVIOUS QUARTERS CONTINUES ONE MORE TIME IN FIRST
QUARTER 2017
* IN Q1 OF FINANCIAL YEAR 2017 MYBET GROUP HAS REACHED GROUP
REVENUE OF EUR 8.9 MILLION. BY THIS, REVENUE WAS DOWN 28.9
PERCENT AGAINST COMPARABLE FIGURE OF PREVIOUS YEAR
* Q1 EBITDA OF MYBET GROUP WAS EUR -2.2 MILLION AND DUE TO
REVENUE DEVELOPMENT ALSO VERY CLEARLY BELOW COMPARABLE FIGURE OF
PREVIOUS YEAR (PY: EUR -0.8 MILLION).
* Q1 EBIT OF EUR -2.6 MILLION ALSO FELL CLEARLY BEHIND OF
PREVIOUS YEAR'S VALUE IN Q1 OF 2017 (PY: EUR -1.0 MILLION).
* HAS ADJUSTED OPERATIONAL PLANS AND RAISED EARNINGS AND
LIQUIDITY FORECAST FOR CURRENT FINANCIAL YEAR 2017 OF MYBET
GROUP
* OUTLOOK 2017: WITH REVENUE BETWEEN EUR 44.5 AND 47.0
MILLION MYBET PLANS WITH AN EBIT BETWEEN EUR 4.5 AND 5.5 MILLION
AND A CASH POSITION AT END OF YEAR OF EUR 1.0 TO 2.0 MILLION.
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(Gdynia Newsroom)