June 8 NORDIC MINES AB (PUBL)
* SIGNS JOINT VENTURE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH
FIRESTEEL
* JOINT VENTURE VEHICLE WILL BE NORDIC MINES MARKNAD AB
("NMM") WHICH AT PRESENT IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF COMPANY
* NORDIC MINES WILL CONTRIBUTE PROPERTIES, MILL AND LICENSES
FOR 49% OF JOINT VENTURE AND FTR WILL CONTRIBUTE CAD 18 MILLION
OPERATING TEAM, OPERATING PLAN AND KNOW-HOW FOR 51% OF JOINT
VENTURE.
* JOINT VENTURE WILL BE RUN BY AN OPERATING COMMITTEE
COMPRISED OF FIVE DIRECTORS. THREE OF WHOM WILL BE APPOINTED BY
FTR AND TWO OF WHOM WILL BE APPOINTED BY NORDIC MINES
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(Gdynia Newsroom)