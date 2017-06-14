June 14 North West Company Inc
* THE NORTH WEST COMPANY INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER
EARNINGS AND A QUARTERLY DIVIDEND
* Q1 SALES C$476.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW C$470.8
MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE C$0.17
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.33 -- THOMSON REUTERS
I/B/E/S
* EXCLUDING FOREIGN EXCHANGE IMPACT, QTRLY CONSOLIDATED
SALES INCREASED 7.5% AND WERE UP 2.0% ON A SAME STORE BASIS
* QTRLY FOOD SALES INCREASED 8.6% AND WERE UP 2.1% ON A
SAME STORE BASIS
* NORTH WEST COMPANY SEES 2017 NET CAPITAL EXPENDITURES,
EXCLUSIVE OF ROADTOWN WHOLESALE TRADING, NORTH STAR AIR
ACQUISITIONS TO BE IN $80.0 MILLION RANGE
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