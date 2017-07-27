FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 days ago
BRIEF-Ontex Group H1 adjusted net profit of EUR 71.5 million, up 8.8% yoy
#TopNews
#Business
#NawazSharif
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
Floods kill 120 in Gujarat, with industry, cotton hit
Top News
Floods kill 120 in Gujarat, with industry, cotton hit
Russia orders out U.S. diplomats in sanctions retaliation
Russia Sanctions
Russia orders out U.S. diplomats in sanctions retaliation
Movie Review: Mubarakan
Bollywood
Movie Review: Mubarakan
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 27, 2017 / 5:23 AM / 2 days ago

BRIEF-Ontex Group H1 adjusted net profit of EUR 71.5 million, up 8.8% yoy

1 Min Read

July 27 (Reuters) - ONTEX GROUP NV:

* ‍H1 REPORTED REVENUE UP 22%: LFL REVENUE GROWTH IN ALL 5 DIVISIONS AND 3 CATEGORIES​

* H1 ‍ADJUSTED EBITDA INCREASED BY 17.4% YOY TO EUR 144.7 MILLION​

* H1 ADJUSTED NET PROFIT OF EUR 71.5 MILLION WAS UP 8.8% YOY

* H1 REVENUE WAS EUR 1.17 BILLION, UP 22.0% ON A REPORTED BASIS

* Net Debt Was Eur 743.9 Million as of June 30, 2017

* RECENT ACQUISITION OF ONTEX BRAZIL IS ANTICIPATED TO PERFORM IN LINE WITH OUR EXPECTATIONS FOR 2017​

* WE EXPECT TO GROW REVENUE AHEAD OF OUR MARKETS FOR FULL YEAR 2017

* WE EXPECT THAT PRICES FOR OUR MAIN COMMODITY RAW MATERIALS WILL CONTINUE TO BE A HEADWIND FOR REST OF 2017 COMPARED TO PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.