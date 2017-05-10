May 10 Ontex Group Nv:
* Q1 ADJUSTED EBITDA EUR 70.0 MILLION VERSUS EUR 68.6
MILLION IN REUTERS POLL
* Q1 REVENUE EUR 556.9 MILLION VERSUS EUR 547 MILLION IN
REUTERS POLL
* WE HAVE MADE A POSITIVE START TO 2017, WHICH ALLOWS US TO
MAINTAIN OUR EXPECTATION TO GROW REVENUE AHEAD OF OUR MARKETS IN
ALL DIVISIONS FOR FULL YEAR
* CONTRIBUTION FROM ONTEX BRAZIL ACQUISITION WILL ALSO DRIVE
GROUP REPORTED REVENUE GROWTH IN 2017
* WE REMAIN COMMITTED TO MODEST MARGIN EXPANSION OVER TIME.
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)