May 10 PAION AG:
* PAION AG PUBLISHES GROUP QUARTERLY STATEMENT FOR THE FIRST
QUARTER OF 2017
* REVENUES IN Q1 OF 2017 AMOUNTED TO EUR 2.051 MLN COMPARED
TO EUR 3 MLN IN PRIOR-YEAR PERIOD
* NET LOSS FOR Q1 2017 AMOUNTED TO EUR 2.218 MLN
* CASH AND CASH EQUIVALENTS DECREASED BY EUR 1.379 MLN IN Q1
2017
* PAION CONFIRMS ITS OUTLOOK FOR 2017 MADE ON 16 MARCH 2017
WITH PUBLICATION OF 2016 FINANCIAL RESULTS
* PAION'S MAJOR GOALS FOR 2017 ARE CONTINUATION AND
COMPLETION OF ONGOING CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM IN U.S. AND
HANDOVER OF COMPLETED WORK TO COSMO
* POSITIVE DATA ANNOUNCED IN U.S. SAFETY TRIAL WITH
REMIMAZOLAM IN HIGH-RISK COLONOSCOPY PATIENTS
* FINANCIAL RESULTS IN LINE WITH PLAN
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)