BRIEF-WSE suspends trading in shares of iAlbatros Group
* SAID ON MONDAY THAT IT RESOLVED TO SUSPEND TRADING IN IALBATROS GROUP SA SHARES AS OF JUNE 20, FOLLOWING THE REQUEST OF THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF)
May 12 PANTALEON ENTERTAINMENT AG:
* FY EBITDA AMOUNTED TO EUR 9.3 MILLION COMPARED TO AN EBITDA OF EUR 8.8 MILLION IN THE PREVIOUS YEAR
* FY SALES AND INCOME FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES EUR 16.3 MILLION VERSUS EUR 20.3 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY THAT IT RESOLVED TO SUSPEND TRADING IN IALBATROS GROUP SA SHARES AS OF JUNE 20, FOLLOWING THE REQUEST OF THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY (KNF)
* Falconstor software inc - june 2017, board approved comprehensive plan to increase operating performance - sec filing