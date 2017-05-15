May 15 PARROT SA
* Q1 REVENUES EUR 28.6 MILLION VERSUS EUR 16.0 MILLION YEAR
AGO
* Q1 EBIT (RESTATED) EUR 11.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR
38.9 MILLION QUARTER AGO
* Q1 COMMERCIAL DRONES ACCELERATING (REVENUES UP +73%)
* SAYS FOR Q2 "BASE EFFECT IS NOT FAVORABLE FOR CONSUMER
PRODUCTS DUE TO THE SEASONAL TRENDS FOR MARKETING CAMPAIGNS"
* PARROT IS CONFIRMING ALL ITS FULL-YEAR TARGETS AS
ANNOUNCED ON MARCH 1, 2017
* Q1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 7.0 MILLION VERSUS LOSS
(RESTATED) OF EUR 44.7 MILLION QUARTER AGO
Source text: bit.ly/2pMuxCZ
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)