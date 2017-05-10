May 10 PHARNEXT SAS:
* PHARNEXT ANNOUNCES STRATEGIC PARTNERSHIP WITH TASLY, A
LEADING CHINESE PHARMACEUTICAL GROUP
* PHARNEXT HAS REQUESTED EURONEXT TO RESUME TRADING ON ITS
STOCK EXCHANGE EFFECTIVE AS OF EURONEXT PARIS MARKET OPENING ON
WEDNESDAY MAY 10(TH), 2017 AT 9:00AM CEST
* AGREEMENT INCLUDES AN INVESTMENT OF EUR 20 MILLION BY
TASLY IN PHARNEXT AT A SUBSTANTIAL PREMIUM OVER CURRENT STOCK
PRICE
* INVESTMENT INCLUDES EUR 5 MILLION IN SHARES AT A PRICE OF
EUR 12.5 PER SHARE AND EUR 15 MILLION IN CONVERTIBLE BONDS WITH
A CONVERSION PRICE OF EUR 13 PER SHARE
* AGREEMENT INCLUDES CREATION OF A RESEARCH AND DEVELOPMENT
JOINT-VENTURE (JV), OWNED 30% BY PHARNEXT, TO DEVELOP NEW
COMBINATIONS OF MOLECULES
* AGREEMENT INCLUDES A LICENSING AGREEMENT FOR DEVELOPMENT
AND COMMERCIALIZATION BY JV OF DRUG CANDIDATE PXT3003 FOR
CHARCOT-MARIE-TOOTH TYPE 1A DISEASE ON CHINESE MARKET
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)