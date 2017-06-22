June 22 KONINKLIJKE PHILIPS NV
* PHILIPS TO ACQUIRE ELECTRICAL GEODESICS, INC. TO ESTABLISH
INTEGRATED NEUROLOGICAL IMAGING, MAPPING AND THERAPY GUIDANCE
PORTFOLIO
* EGI STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN CASH, 105.4 PENCE PER
EGI SHARE
* TRANSACTION TOTAL EQUITY VALUE OF GBP 29.0 MILLION
(APPROXIMATELY EUR 32.9 MILLION).
* TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS,
INCLUDING EGI STOCKHOLDER APPROVAL, AND IS EXPECTED TO CLOSE IN
THE THIRD QUARTER OF 2017
* EGI STOCKHOLDERS WILL RECEIVE, IN CASH, 105.4 PENCE PER
EGI SHARE, WHICH CONSTITUTES A 36.0 PERCENT PREMIUM TO EGI'S
CLOSING PRICE ON JUNE 21, 2017
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)