BRIEF-BDF Q1 2017 net loss narrows to 0.8 million zlotys
* REPORTED ON MONDAY Q1 2017 REVENUE 1.8 MILLION ZLOTYS VS 2.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
May 9 PININFARINA SPA
* SIGNS CONTRACT WITH IRAN KHODRO OF ABOUT EUR 70 MILLION FOR DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PLATFORM
* THE CONTRACT WITH IRAN KHODRO TO LAST 36 MONTHS Source text: reut.rs/2qkGeot Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REPORTED ON MONDAY Q1 2017 REVENUE 1.8 MILLION ZLOTYS VS 2.0 MILLION ZLOTYS YEAR AGO
* REPORTED ON MONDAY Q4 2016 REVENUE 1.8 MILLION ZLOTYS VS 2.2 MILLION ZLOTYS YEAR AGO