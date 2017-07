July 20 (Reuters) - Pldt Inc:

* Maria Josefina T. Gorres, Joseph Nelson M. Ladaban & Joselito S. Limjap resign as Vice-President of co due to manpower reduction program