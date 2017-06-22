June 22 Postmedia Network Canada Corp
* PRESS RELEASE - POSTMEDIA ANNOUNCES THE SALE OF INFOMART
* DEAL FOR GROSS PROCEEDS OF $38.25 MILLION
* NET PROCEEDS FROM SALE WILL BE USED FOR DEBT REPAYMENT
* AMOUNT EQUAL TO 15% OF PURCHASE PRICE WILL BE PAID INTO
ESCROW TO SATISFY CLAIMS ARISING UNDER PURCHASE AGREEMENT
* INCLUDED IN TRANSACTION ARE INFOMART'S MEDIA MONITORING
BUSINESS, DIRECT FEED BUSINESS, PROFESSIONAL SERVICES OPERATIONS
* CO'S UNIT POSTMEDIA NETWORK TO SELL ITS MEDIA MONITORING
DIVISION INFOMART TO MELTWATER NEWS CANADA
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