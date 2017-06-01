June 1 PPG INDUSTRIES INC
* PPG ANNOUNCES DECISION TO WITHDRAW PROPOSAL AND NOT PURSUE
OFFER FOR AKZONOBEL
* PPG MADE FINAL DECISION TODAY AFTER CAREFUL
CONSIDERATION, INCLUDING STAKEHOLDER INTERESTS OF BOTH
COMPANIES
* PPG - WITHDRAWN ITS PROPOSAL TO COMBINE WITH AKZONOBEL
AND WILL NOT PURSUE A PUBLIC OFFER FOR ALL ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES OF AKZONOBEL
* PPG INDUSTRIES INC - AKZONOBEL'S BOARDS "HAVE
CONSISTENTLY REFUSED TO ENGAGE AND DID NOT RESPOND TO OUR CALL
OR LETTER"
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)