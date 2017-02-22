BRIEF-Getin Holding to increase capital by 27.8 mln zlotys
* TO VOTE ON JUNE 27 CAPITAL INCREASE OF 27.8 MILLION ZLOTYS VIA ISSUE OF SERIES C SHARES
Feb 22 Commercial Bank:
* FY net profit 500.8 mln riyals vs 1.40 bln riyals year ago
* Board recommends stock dividend of one share for every 20 shares for 2016 Source: (bit.ly/2ltdXqy) Further company coverage:
* TO VOTE ON JUNE 27 CAPITAL INCREASE OF 27.8 MILLION ZLOTYS VIA ISSUE OF SERIES C SHARES
* COMPANY SHALL PAY A GROSS DIVIDEND OF EUR 0.02 PER ORDINARY SHARE TO ITS ORDINARY SHAREHOLDERS.