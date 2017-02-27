BRIEF-Demetra Investment Public Q1 net results swing to profit of 2.7 million euros
* Q1 2017 NET PROFIT AT 2.7 MILLION EUROS VERSUS LOSS OF 2.4 MILLION EUROS A YEAR AGO
Feb 27 Radian Group Inc
* Radian Group files for potential mixed shelf; size not disclosed - SEC Filing Source text: [bit.ly/2lPAZZ7] Further company coverage:
* Q1 2017 NET PROFIT AT 2.7 MILLION EUROS VERSUS LOSS OF 2.4 MILLION EUROS A YEAR AGO
* WAS SUMMONED TO APPEAR BEFORE THE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE BY SOME HOLDERS OF NON VOTING COOPERATIVE SECURITIES (CCIS)