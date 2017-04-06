April 6 RAPALA VMC CORP
* REG-RAPALA VMC CORPORATION: CODETERMINATION NEGOTIATIONS COMPLETED.
* TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES AFFECTED BY CODETERMINATION NEGOTIATIONS IS 50 OF WHICH FIVE ARE
COVERED WITH PENSION ARRANGEMENTS.
* PLANNED REORGANIZATION OF PRODUCTION COULD MEAN MAXIMUM OF 10 EMPLOYEES REDUCTION IN
ROVANIEMI.
* ORIGINALLY ESTIMATED AMOUNT WAS APPROXIMATELY 45-53 EMPLOYEES IN RAPALA VMC OYJ IN FINLAND
* NON-RECURRING COSTS RELATED TO ANY PERSONAL REDUCTIONS, WHICH ARE RECORDED IN YEAR 2017,
ARE ESTIMATED TO BE ABOUT 0.2 MEUR.
* AIM OF PLANNED FINNISH RESTRUCTURINGS IS TO HAVE ABOUT 1.5 MEUR ANNUAL SAVINGS WHICH WILL
BE REALIZED ON 2018
* NON-RECURRING COSTS RELATED TO ANY PERSONAL REDUCTIONS, WHICH ARE RECORDED IN 2017, ARE
ESTIMATED TO BE ABOUT 0.2 MEUR.
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)