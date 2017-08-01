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BRIEF-Real Good Food sees 2018 EBITDA lower than earlier expected​
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#Consumer Goods and Retail
August 1, 2017 / 6:49 AM / in a day

BRIEF-Real Good Food sees 2018 EBITDA lower than earlier expected​

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - Real Good Food Plc

* SAYS ‍TWO ANTICIPATED CLAIMS REGARDING ITS SUGAR PURCHASE ARRANGEMENTS HAVE NOT YET MATERIALISED DURING AUDIT PROCESS ​

* ‍CERTAIN DEVELOPMENT COSTS, WHICH HAD PREVIOUSLY BEEN CAPITALISED IN FY 2017, SHOULD MORE APPROPRIATELY HAVE BEEN EXPENSED​

* SAYS ‍EXPECTS ADJUSTMENTS AND FURTHER ACCRUED EXPENSES WILL REDUCE ANTICIPATED 2017 EBITDA TO ABOUT £2.0 MILLION ​

* SAYS FY 2018 ‍EBITDA IS NOW ANTICIPATED TO BE ABOUT £2.3 MILLION LOWER THAN PREVIOUSLY EXPECTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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