BRIEF-Redwood pharma: rights issue subscribed to 74%
* IN TOTAL, COMPANY WILL RECEIVE PROCEEDS OF SEK 9.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS THROUGH THE RIGHTS ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
June 26 REDSENSE MEDICAL AB (PUBL)
* STARTS PROCESS FOR CHANGE OF LISTING TO NASDAQ FIRST NORTH WITH TENTATIVE MOVE IN END OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* IN TOTAL, COMPANY WILL RECEIVE PROCEEDS OF SEK 9.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS THROUGH THE RIGHTS ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* THROUGH THE RIGHTS ISSUE, COMPANY RECEIVES PROCEEDS OF ABOUT SEK 13.8 MILLION BEFORE ISSUE COSTS OF ABOUT SEK 1.2 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)