BRIEF-Playway appoints Radoslaw Mrowinski new chairman
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
May 9 RESTAMAX OYJ
* Q1 TURNOVER EUR 32.0 MILLION VERSUS EUR 27.2 MILLION YEAR AGO
* Q1 EBITDA EUR 3.3 MILLION VERSUS EUR 2.8 MILLION YEAR AGO
* RESTAMAX EXPECTS GROUP'S TURNOVER TO INCREASE AND PROFITABILITY TO REMAIN ON A GOOD LEVEL IN 2017 FINANCIAL YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON MONDAY THAT MATEUSZ ZAWADZKI RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIRMAN OF THE COMPANY WITHOUT GIVING THE REASONS FOR HIS RESIGNATION
* Rocket Internet shares up 2.5 pct (Adds details, background)