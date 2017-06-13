June 13 RNTS MEDIA NV
* DGAP-ADHOC: RNTS MEDIA N.V.: DIRECTORATE CHANGE -
PROPOSAL FOR RESTRUCTURING OF THE MANAGEMENT BOARD
* ZIV ELUL, ALREADY CURRENTLY A MEMBER OF MANAGEMENT BOARD
AS CEO DESIGNATE, WILL BE PROPOSED TO SUCCEED ANDREAS BODCZEK AS
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* YARON ZALTSMAN WILL BE PROPOSED TO TAKE OVER CHIEF
FINANCIAL OFFICER ("CFO") POSITION FROM HEINER LUNTZ
* CURRENT CEO ANDREAS BODCZEK AND CURRENT CFO HEINER LUNTZ
SHALL BE STEPPING DOWN SHORTLY FOLLOWING APPOINTMENT OF THEIR
SUCCESSORS
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)