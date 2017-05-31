BRIEF-Fonet Bilgi Teknolojileri signs contract worth 1.9 mln lira
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
May 31 ROCKET INTERNET SE:
* AGGREGATE REVENUE OF SELECTED COMPANIES GREW BY 28% TO EUR 617 MILLION Q1 2017 VERSUS Q1 2016
* IN Q1 2017, ROCKET INTERNET GENERATED EUR 9 MILLION OF REVENUE AND A NET LOSS OF EUR 86 MILLION (Q1 2016 NET LOSS OF EUR 342 MILLION)
* SELECTED COMPANIES IMPROVED AGGREGATE ADJUSTED EBITDA MARGIN BY 7.9 PERCENTAGE POINTS TO -14.7% IN Q1 2017
* Q1 NET LOSS OF EUR 86 MILLION (Q1 2016 NET LOSS OF EUR 342 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
The following factors could affect Italian markets on Friday.