BRIEF-Technicolor cuts FY adj EBITDA target by EUR 40 mln
* EXPECTS PROFITABILITY OF CONNECTED HOME SEGMENT TO BE AFFECTED BY MEMORY COSTS INCREASES
June 28 RUBEAN AG:
* SEES SIGNIFICANT INCREASE IN SALES FOR FY 2017 BY EXPECTED 75 PERCENT
* IN 2017, EXPECTS SALES TO RISE TO AROUND EUR 0.7 MILLION AND A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* EXPECTS PROFITABILITY OF CONNECTED HOME SEGMENT TO BE AFFECTED BY MEMORY COSTS INCREASES
* H1 REVENUE EUR 95.5 MILLION VERSUS EUR 97.7 MILLION YEAR AGO