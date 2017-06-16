June 16 Sandstorm Gold Ltd
* SANDSTORM ANNOUNCES RESULTS FROM MARIANA COURT MEETING AND
SHAREHOLDER MEETING
* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED IN FAVOR OF COMBINATION, WHICH
IS TO BE IMPLEMENTED BY WAY OF COURT-SANCTIONED SCHEME OF
ARRANGEMENT
* AT MEETINGS, MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO APPROVE SCHEME
BY REQUISITE MAJORITY AT GUERNSEY COURT MEETING
* MARIANA SHAREHOLDERS VOTED TO PASS ORDINARY RESOLUTION IN
RELATION WITH IMPLEMENTATION OF RETENTION ARRANGEMENTS AT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
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