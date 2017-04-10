April 10 SANOMA OYJ
* SANOMA SELLS THE DUTCH TV BUSINESS SBS TO TALPA – OUTLOOK FOR 2017 IMPROVED
* HAS AGREED TO SELL ITS 67% STAKE IN DUTCH TV BUSINESS SBS TO TALPA BROADCASTING HOLDING
B.V. FOR A NET CASH CONSIDERATION OF EUR 237 MILLION
* WILL OBTAIN 100% OWNERSHIP OF TV GUIDE BUSINESS VERONICA UITGEVERIJ AS PART OF TRANSACTION
* THIS IMPLIES A 12.6X 2016 EV/EBITDA MULTIPLE FOR SBS
* DIVESTMENT IS SUBJECT TO CLOSING CONDITIONS INCLUDING CUSTOMARY REGULATORY APPROVALS AND
IS EXPECTED TO CLOSE IN Q3 OF 2017
* SANOMA'S NET FINANCIAL DEBT (PRO FORMA 2016) REDUCES FROM EUR 786 MILLION TO EUR 539
MILLION AND NET DEBT / ADJUSTED. EBITDA DECREASES FROM 3.2X TO 2.5X
* DIVESTMENT WILL RESULT IN A NON-CASH CAPITAL LOSS OF EUR 313 MILLION
* OUTLOOK FOR 2017 IMPROVED, DIVIDEND POLICY UNCHANGED
* EXPECTS THAT IN 2017 GROUP'S CONSOLIDATED NET SALES ADJUSTED FOR STRUCTURAL CHANGES,
INCLUDING DIVESTMENT OF SBS, WILL BE STABLE AND OPERATIONAL EBIT MARGIN WILL BE ABOVE 10%
* AFFIRMS THAT NEW DIVIDEND POLICY AIMING FOR INCREASING DIVIDENDS WILL NOT BE IMPACTED BY
SBS DIVESTMENT
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(Gdynia Newsroom)