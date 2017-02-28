Feb 28 Santacruz Silver Mining Ltd
* SANTACRUZ SILVER MINING - CO'S UNIT HAS RENEGOTIATED TERMS
OF ITS AGREEMENT WITH MINERA HOCHSCHILD MEXICO S.A. DE C.V.
* AGREEMENT IS REGARDING ACQUISITION OF A 100% INTEREST IN
SAN FELIPE PROPERTY AND ADJACENT EL GACHI PROPERTY
* SANTACRUZ SILVER MINING- UNDER AMENDED TERMS OF AGREEMENT
WITH MHM, CO TO ACQUIRE SAN FELIPE PROPERTY FOR $2 MILLION
PAYABLE ON OR BEFORE MARCH 3, 2017
* SANTACRUZ SILVER MINING - UNDER AMENDED TERMS OF AGREEMENT
WITH MHM, CO TO ACQUIRE EL GACHI PROPERTY FOR US$500,000 PAYABLE
ON OR BEFORE MARCH 31, 2017
* SANTACRUZ SILVER MINING - UNDER AMENDED TERMS OF
AGREEMENT WITH MHM, CO TO ALSO ACQUIRE SAN FELIPE PROPERTY FOR
$8 MILLION PAYABLE ON OR BEFORE DEC15, 2017
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