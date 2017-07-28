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BRIEF-Santander H1 net profit up at 3.62 bln euros YoY
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July 28, 2017 / 5:17 AM / in a day

BRIEF-Santander H1 net profit up at 3.62 bln euros YoY

1 Min Read

July 28 (Reuters) - BANCO SANTANDER SA:

* q2 Net Profit 1.75 Billion Euros

* H1 NET PROFIT 3.62 BILLION EUROS VERSUS 2.91 BILLION EUROS YEAR AGO

* FULLY-LOADED CORE TIER 1 CAPITAL RATIO 9.58 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 10.66 PERCENT AT END-MARCH

* q2 Net Interest Income 8.61 Billion Euros

* H1 NET INTEREST INCOME 17.01 BILLION EUROS VERSUS 15.19 BILLION EUROS YEAR AGO

* NPLS 5.37 PERCENT AT END-JUNE VERSUS 3.74 PERCENT AT END-MARCH

* RETURN ON TANGIBLE EQUITY (ROTE) 11.46 PERCENT IN Q2 VERSUS 12.13 PERCENT IN Q1

* SAYS MAINTAINS BUSINESS AND FINANCIAL GOALS FOR 2018 Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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