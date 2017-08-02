FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Saudi's Al Andalus signs REIT fund sale agreement with NCB Capital
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
IOC first-quarter profit falls 45 percent but beats estimates
Earnings
IOC first-quarter profit falls 45 percent but beats estimates
Over half of India's languages may die out in 50 years
Culture
Over half of India's languages may die out in 50 years
Trump blames Congress for 'all-time low' in Russia ties
WORLD
Trump blames Congress for 'all-time low' in Russia ties
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 2, 2017 / 1:50 PM / a day ago

BRIEF-Saudi's Al Andalus signs REIT fund sale agreement with NCB Capital

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - AL ANDALUS PROPERTY CO:

* SIGNS SALE AGREEMENT WITH NCB CAPITAL ON REIT FUND, UNDER DEAL CO TO SELL ANDALUS MALL CENTER , STAYBRIDGE SUITES ANDALUS MALL TO REIT FUND

* SAYS VALUE OF ASSETS TO BE SOLD TO REIT FUND AMOUNTS TO 1.35 BILLION RIYALS

* SAYS 70 PERCENT OF SALE VALUE REPRESNTS CO'S OWNERSHIP IN REIT FUND UNITS, REMAINING 30 PERCENT TO BE PAID IN CASH TO CO

* SAYS EXPECTS CAPITAL GAIN OF AROUND 225 MILLION RIYALS FROM DEAL Source: (bit.ly/2w5YUrR) Further company coverage: )

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.