BRIEF-Energica: Atlas subscribes to second and third bond tranche
* SAID ON THURSDAY THAT ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES HAD SUBSCRIBED TO THE SECOND AND THIRD TRANCHE OF THE CONVERTIBLE BOND APPROVED ON MARCH 6
June 2 SCHOUW & CO A/S
* XERGI WILL DELIVER LARGE BIOGAS PLANT TO ARLA FOODS
* PLANT TO BE BUILT IN TRØSTRUP NEAR VIDEBÆK, DENMARK
* PROJECT VALUE IS DKK 235 MILLION Source text: bit.ly/2rs0imO Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY THAT ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES HAD SUBSCRIBED TO THE SECOND AND THIRD TRANCHE OF THE CONVERTIBLE BOND APPROVED ON MARCH 6
* SAID ON THURSDAY THAT IT HAD SIGNED AN AGREEMENT FOR THE PERMANENT TRANSFER OF MOHAMED SALAH GHALY TO LIVERPOOL FOOTBALL CLUB AND ATHLETIC GROUNDS LIMITED