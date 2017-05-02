May 2 SDIPTECH AB (PUBL):
* REG-SDIPTECH AB (PUBL) ANNOUNCES STOCK EXCHANGE LISTING OF THE COMPANY'S COMMON SHARE OF
SERIES B ON NASDAQ FIRST NORTH PREMIER
* PRICE PER COMMON SHARE OF SERIES B IN OFFERING HAS BEEN SET TO SEK 56
* OFFERING COMPRISES 8 928 571 NEWLY ISSUED COMMON SHARES OF SERIES B TO A VALUE OF
APPROXIMATELY SEK 500 MILLION
* ASSUMING THAT OVER-ALLOTMENT OPTION UTILIZED IN FULL TOTAL VALUE OF OFFERING AND
OVER-ALLOTMENT OPTION AMOUNTS TO APPROXIMATELY SEK 575 MILLION
* TRADING IN SDIPTECH'S COMMON SHARES OF SERIES B IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON NASDAQ FIRST
NORTH PREMIER ON MAY 12, 2017
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(Gdynia Newsroom)