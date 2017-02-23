Feb 23 Silver Standard Resources Inc:
* SILVER STANDARD REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2016
RESULTS
* SILVER STANDARD RESOURCES INC QTRLY NET EARNINGS OF $12.1
MILLION OR $0.10 PER SHARE AND ADJUSTED NET EARNINGS OF $30.8
MILLION OR $0.26 PER SHARE
* SILVER STANDARD -Q4 PRODUCTION WAS 110,130 GOLD EQUIVALENT
OUNCES AT CASH COSTS OF $625 AND AISC OF $845 PER PAYABLE GOLD
EQUIVALENT OUNCE SOLD
* EXPLORATION AND DEVELOPMENT EXPENDITURES ARE FORECAST AT
$18 MILLION FOR 2017
* SILVER STANDARD RESOURCES INC SEES 2017 MARIGOLD MINE GOLD
PRODUCTION 205,000 - 215,000 OZ
* SILVER STANDARD RESOURCES - EXPECT TO INCUR ABOUT $6
MILLION RELATED TO REMEDIATION OF MINING AREAS IN 2017, MAINLY
ON SURFACE WATER CONTROL MEASURES
* SILVER STANDARD -IN 2017, ON A CONSOLIDATED BASIS AT
MID-POINT OF GUIDANCE, EXPECT TO PRODUCE 355,000 GOLD EQUIVALENT
OUNCES
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