BRIEF-Axelero signs binding agreement to buy Atex Group
* ATEX GROUP IS ACTIVE IN CONTENT MANAGEMENT SOFTWARE FOR PUBLISHING GROUPS
June 2 SOFTLINE AG:
* SUCCESSFULLY IMPLEMENTED A RESOLVED CAPITAL INCREASE AGAINST CONTRIBUTIONS IN KIND
* SHARE CAPITAL OF COMPANY OF EUR 1,029,808.00, INCREASED BY EUR 685,081.00 IN EXCHANGE FOR A CONTRIBUTION IN KIND TO EUR 1,714,889.00. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ATEX GROUP IS ACTIVE IN CONTENT MANAGEMENT SOFTWARE FOR PUBLISHING GROUPS
* Says it will pay dividend for 2016 to shareholders on Sept. 30