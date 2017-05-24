May 24 SRV YHTIOT OYJ:
* HOSPITAL DISTRICT OF HELSINKI AND UUSIMAA HUS HAS SELECTED SRV TO IMPLEMENT SILTASAIRAALA
HOSPITAL, LARGEST CONSTRUCTION PROJECT IN ITS HISTORY.
* TARGET BUDGET OF SILTASAIRAALA HOSPITAL, WITH RESPECT TO SRV, IS EUR 230 MILLION
* PROJECT WILL BE LAUNCHED IMMEDIATELY IN JUNE WITH A DEVELOPMENT PHASE THAT WILL RUN TO END
OF YEAR
* ACTUAL CONSTRUCTION WORK OF HOSPITAL WILL BEGIN IN EARLY 2018, AT WHICH TIME PROJECT WILL
BE ENTERED IN SRV'S ORDER BACKLOG
* CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BE COMPLETED BY END OF 2022
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(Gdynia Newsroom)