BRIEF-Cleantech: Enersize signs profit sharing agreement with additional BOE plant
* CLEANTECH INVEST PORTFOLIO COMPANY ENERSIZE SIGNS PROFIT SHARING AGREEMENT WITH ADDITIONAL BOE PLANT
May 10 State National Companies Inc:
* STATE NATIONAL COMPANIES REPORTS FIRST QUARTER 2017 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.27
* Q1 REVENUE ROSE 18 PERCENT TO $59 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.25 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* RAISES FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE VIEW TO $1.18 TO $1.26
* STATE NATIONAL COMPANIES INC - QTRLY PREMIUMS EARNED WERE $36.5 MILLION, AN INCREASE OF 15% Source text for Eikon: Further company coverage:
* CLEANTECH INVEST PORTFOLIO COMPANY ENERSIZE SIGNS PROFIT SHARING AGREEMENT WITH ADDITIONAL BOE PLANT
June 20Meiho Enterprise Co Ltd * Says it sold a Tokyo-based property on June 20 * Price undisclosed Source text in Japanese:https://goo.gl/2x4pB4 Further company coverage: (Beijing Headline News)