BRIEF-Alma Media sells its share in Tampereen Tietoverkko
* SOLD ITS SHARE OF OWNERSHIP OF TAMPEREEN TIETOVERKKO (TTV) OY TO ELISA CORPORATION
June 28 STILLFRONT GROUP AB (PUBL):
* AS FROM JUNE 29, 2017, STILLFRONT GROUP AB (SF) WILL BE TRADED ON FIRST NORTH PREMIER
* NO CHANGES OF SHORT NAME, ISIN CODE OR ORDER BOOK ID Source text: bit.ly/2uibd2v Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SOLD ITS SHARE OF OWNERSHIP OF TAMPEREEN TIETOVERKKO (TTV) OY TO ELISA CORPORATION
* FY SALES AMOUNTED TO EUR 633 THOUSAND (PREVIOUS YEAR: EUR 515 THOUSAND) AND EBITDA EUR 531 THOUSAND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)