FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-STMicro Q2 operating income up at $178 mln
#TopNews
#Business
#PhilipMorrisFiles
#Technology
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
In big win for Modi, Nitish Kumar teams up with his ruling BJP
POLITICS
In big win for Modi, Nitish Kumar teams up with his ruling BJP
Q&A: Anushka Sharma on being a creature of instinct
Bollywood
Q&A: Anushka Sharma on being a creature of instinct
Putin cements Russia's presence in Syria for half a century
World
Putin cements Russia's presence in Syria for half a century
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 26, 2017 / 5:21 AM / a day ago

BRIEF-STMicro Q2 operating income up at $178 mln

1 Min Read

July 26 (Reuters) - STMICROELECTRONICS

* STMICROELECTRONICS - ‍Q2 NET REVENUES OF $1.92 BILLION; UP 5.6% SEQUENTIALLY AND 12.9% YEAR-OVER-YEAR​

* STMICROELECTRONICS - ‍EXPECT Q3 REVENUES TO INCREASE ABOUT 9.0% ON A SEQUENTIAL BASIS​

* Q2 NET PROFIT GROUP SHARE (US GAAP) $‍151​ MILLION VERSUS $23 MILLION YEAR AGO

* Q2 OPERATING INCOME (US GAAP) $‍178​ MILLION VERSUS $28 MILLION YEAR AGO

* STMICROELECTRONICS - ‍GROSS MARGIN IN Q3 IS EXPECTED TO BE ABOUT 39.0% PLUS OR MINUS 2.0 PERCENTAGE POINTS​

* q2 Gross Margin of 38.3%

* WELL POSITIONED TO REACH THE SHORT-TERM FINANCIAL TARGETS WE OUTLINED FOR THE SECOND HALF OF 2017 - CEO

* EXPECTS Q3 2017 REVENUES TO INCREASE ABOUT 9.0% ON A SEQUENTIAL BASIS, PLUS OR MINUS 3.5 PERCENTAGE POINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.