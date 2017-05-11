BRIEF-Wintoni Group says removed Mohd Shariff Bin Omar as non executive chairman
* Mohd Shariff Bin Omar removed as non executive chairman Source text (http://bit.ly/2slKBPX) Further company coverage:
May 11 SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG:
* FY 2017 GUIDANCE REITERATED
* NET INCOME ALMOST DOUBLED TO CHF 13M IN Q1'17 YOY AND EQUITY FCF IMPROVED IN-LINE WITH SUNRISE'S EXPECTATION
* Q1 ADJUSTED. EBITDA UP +2.1% YOY FROM CHF 140M TO CHF 143M WITH CONTINUED COST FOCUS COMPENSATING FOR LOWER REVENUE
* Q1 REVENUE DOWN -1.0% (NOT ADJUSTED FOR MTR: -3.3%) YOY FROM CHF 446M TO CHF 431M AS CUSTOMER GROWTH CONTINUED TO BE OFFSET BY LOWER AVERAGE REVENUE PER USER (ARPU)
* EXPECTS TO PROPOSE A DIVIDEND TO AGM FOR FY'17 IN RANGE OF CHF 3.45 TO CHF 3.55 PER SHARE TO BE PAID FROM CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES IN 2018 Source text - bit.ly/2q4LvzQ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Mohd Shariff Bin Omar removed as non executive chairman Source text (http://bit.ly/2slKBPX) Further company coverage:
* Viasat Inc - boeing company has awarded viasat a multi-year contract for production of kor-24a link 16 terminal