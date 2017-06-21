June 21 TALKPOOL AG:
* TALKPOOL GROWS SUBSTANTIALLY AND BECOMES PROFITABLE THROUGH THE ACQUISITION OF LCC
PAKISTAN
* ANNOUNCES PURCHASE OF 100% OF SHARES IN LCC PAKISTAN
* SHARES IN LCC PAK ARE BEING ACQUIRED FOR A TOTAL CONSIDERATION OF USD 5.2 MILLION OF WHICH
USD 4.0 MILLION WILL BE PAID AT CLOSING
* REMAINING USD 1.2 MILLION WILL BE MADE IN TWO INSTALMENTS IN 2018 AND 2019 AND WILL BE
FINANCED THROUGH TALKPOOL'S FUTURE CASH FLOW
* PAYMENT IN CONNECTION WITH CLOSING WILL BE FINANCED THROUGH A RIGHTS ISSUE OF 32.9 MILLION
SEK AND A CONVERTIBLE LOAN OF 500,000 CHF
* RIGHTS ISSUE IS UNDERWRITTEN TO 81% THROUGH SUBSCRIPTION UNDERTAKINGS OF SEK 17.8 MILLION
AND GUARANTEE AGREEMENTS OF SEK 9.0 MILLION
* LCC PAK WILL BE CONSOLIDATED INTO TALKPOOL'S FINANCIAL REPORTING, CLOSING IS EXPECTED TO
TAKE PLACE LATEST BY OCT. 31, 2017
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(Gdynia Newsroom)