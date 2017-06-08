June 8 TARGOVAX ASA
* CONTEMPLATES PRIVATE PLACEMENT OF NEW SHARES
* NEW SHARES DIRECTED TOWARDS NORWEGIAN AND INTERNATIONAL
INVESTORS WITH GROSS PROCEEDS OF APPROXIMATELY NOK 175 - 225
MILLION
* NET PROCEEDS FROM PRIVATE PLACEMENT WILL BE USED TO
FINANCE FIVE ADDITIONAL DATA READ-OUTS FROM CLINICAL TRIALS
THROUGH 2018, IN ADDITION TO THREE PLANNED DATA-READ OUTS IN H2
2017
* NET PROCEEDS WILL ALSO FINANCE SELECTIVE CMC DEVELOPMENT
IN PREPARATION FOR FUTURE PIVOTAL CLINICAL STUDIES
* SUBSCRIPTION PRICE IN PRIVATE PLACEMENT WILL BE DETERMINED
THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS
* BOOKBUILDING PERIOD FOR PRIVATE PLACEMENT WILL COMMENCE
TODAY 8 JUNE 2017 AT 16:30 HOURS (CET) AND CLOSE ON 9 JUNE 2017
AT 08:00 HOURS (CET)
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)