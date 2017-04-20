BRIEF-Kite receives U.S. FDA priority review for Axicabtagene Ciloleucel
* Kite receives U.S. Food and Drug Administration priority review for Axicabtagene Ciloleucel
April 20 TARGOVAX ASA:
* INITIATES FIRST CLINICAL TRIAL WITH TG02, THE SECOND PRODUCT FROM ITS RAS-PEPTIDE IMMUNOTHERAPY PLATFORM Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Kite receives U.S. Food and Drug Administration priority review for Axicabtagene Ciloleucel
* Q1 NET PROFIT 5.0 MILLION ZLOTYS VERSUS 15.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO