June 13 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA (TIP)
:
* TO LAUNCH SALE OF AMPLIFON S.P.A. SHARES BY
ACCELERATED BOOKBUILDING DEDICATED TO QUALIFIED INVESTORS IN
ITALY AND ABROAD
* INTENDS TO SELL 3.5 MILLION ORDINARY SHARES OF AMPLIFON
S.P.A., REPRESENTING 1.55% OF AMPLIFON’S SHARE CAPITAL AND
REPRESENTING 1.06% OF THE VOTING RIGHTS
* AMPLITER NV AT THE SAME TIME HAS LAUNCHED SALE OF 5.5
MILLION SHARES OF AMPLIFON REPRESENTING 2.43% OF THE SHARE
CAPITAL AND 1.66% OF THE VOTING RIGHTS
* ACCELERATED BOOKBUILD PROCEDURE TO BE CARRIED OUT BY
MORGAN STANLEY AND UNICREDIT BANK AG, MILAN BRANCH (IN
COOPERATION WITH KEPLER CHEUVREUX) AS JOINT BOOKRUNNERS
* THE ACCELERATED BOOKBUILDING TRANSACTION IN THE CONTEXT OF
A FURTHER INVESTMENT OF 50 MILLION EURO BY TIP IN AMPLITER SHARE
CAPITAL
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(Gdynia Newsroom)