BRIEF-Stendorren Fastigheter announces repurchase offer for outstanding Feb. 2018 bonds
* STENDÖRREN FASTIGHETER ANNOUNCES REPURCHASE OFFER FOR OUTSTANDING FEBRUARY 2018 BONDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
May 11 TLG IMMOBILIEN AG:
* Q1 RENTAL INCOME GREW SIGNIFICANTLY BY 20.7% COMPARED TO PREVIOUS YEAR, REACHING EUR 39.2 MLN
* AT EUR 21.1 MLN, FUNDS FROM OPERATIONS INCREASED BY 23.3% IN Q1 OF 2017 COMPARED TO Q1 OF 2016
* SUCCESSFUL CAPITAL INCREASE GENERATED GROSS PROCEEDS OF AROUND EUR 116.0 MLN
* Q1 NET INCOME EUR 15.709 MILLION VERSUS EUR 12.888 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* STENDÖRREN FASTIGHETER ANNOUNCES REPURCHASE OFFER FOR OUTSTANDING FEBRUARY 2018 BONDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* INITIALLY BUYS 24.81 PERCENT OF CAPITAL FOR SEK 396,000 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)