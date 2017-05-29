BRIEF-Fonet Bilgi Teknolojileri signs contract worth 1.9 mln lira
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
May 29 TONNA ELECTRONIQUE SA:
* FY NET LOSS EUR 117,000 VERSUS LOSS OF EUR 89,000 YEAR AGO
* FY OPERATING LOSS EUR 236,000 VERSUS LOSS OF EUR 293,000 YEAR AGO
* PRINCIPAL SHAREHOLDER FINANCIERE PONTOISE RENEWS COMMITMENT FOR FINANCIAL SUPPORT UNTIL AGM APPROVES 2017 ACCOUNTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON THURSDAY SIGNED CONTRACT WITH GENERAL SECRETARIAT OF ESKISEHIR PROVINCE PUBLIC HOSPITALS ASSOCIATION FOR 1.9 MLN LIRA
The following factors could affect Italian markets on Friday.