May 23 TOPDANMARK A/S
* Q1 POST-TAX PROFIT DKK 415 MILLION (REUTERS POLL DKK 319
MILLION)
* SAYS WILL SWITCH TO DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
* Q1 COMBINED RATIO 85.8 PERCENT (REUTERS POLL 87.9 PERCENT)
* SEES ASSUMED GROWTH IN PREMIUMS ADJUSTED FROM AROUND 0 TO
SLIGHTLY POSITIVE IN 2017
* SAYS BASIS FOR DIVIDEND SCHEME IS A PAY-OUT RATIO OF AT
LEAST 70%
* BASIS FOR DIVIDEND SCHEME: A PAY-OUT RATIO OF AT LEAST 70%
* POST-TAX PROFIT FORECAST MODEL FOR 2017 IS UPGRADED FROM
DKK 900-1,000M TO DKK 1,100-1,200M
* ASSUMED COMBINED RATIO FOR 2017 IMPROVED FROM 91-92 TO
AROUND 89, EXCLUDING. RUN-OFF PROFITS IN Q2-Q4 2017 STILL INCL.
ADDITIONAL EXPENSES OF 0.5-1PP
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(Gdynia Newsroom)