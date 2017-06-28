BRIEF-Eurocastle Investment announces IPO of doBank
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
June 28 TPG Pace Holdings Corp:
* TPG Pace Holdings Corp units open at $10.20 in debut on NYSE versus IPO price of $10.00 per unit Further company coverage:
* REG-EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED : EUROCASTLE ANNOUNCES INITIAL PUBLIC OFFERING OF DOBANK AND KEY TERMS
* SAYS BUYS PORTFOLIO OF FULLY-PERMITTED LAND PLOT IN MADRID AND MALAGA FOR 68.5 MILLION EUROS