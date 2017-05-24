May 24 USU SOFTWARE AG:
* SALES OF EUR 18,887 THOUSAND IN FIRST THREE MONTHS OF 2017
(Q1 2016: EUR 16,957 THOUSAND), A YEAR-ON-YEAR INCREASE OF 11.4%
* Q1 EBITDA HALVED YEAR-ON-YEAR TO EUR 796 THOUSAND (Q1
2016: EUR 1,654 THOUSAND)
* Q1 NET PROFIT DECLINED FROM EUR 882 THOUSAND IN Q1 OF 2016
TO EUR -115 THOUSAND IN PERIOD UNDER REVIEW
* IS RAISING ITS SALES FORECAST FOR USU GROUP BY EUR 3
MILLION
* REVISED FORECAST FOR 2017 FISCAL YEAR INVOLVES AN INCREASE
IN CONSOLIDATED SALES TO BETWEEN EUR 86 MILLION AND EUR 91
MILLION, ACCOMPANIED BY A RISE IN ADJUSTED EBIT TO EUR 10-11.5
MILLION
* IS CONFIRMING ITS MEDIUM-TERM FORECAST FOR USU GROUP TO
2020, WITH FORECAST SALES GROWTH TO EUR 140 MILLION ACCOMPANIED
BY AN INCREASE IN ADJUSTED EBIT TO OVER EUR 20 MILLION
* SHAREHOLDERS OF USU SOFTWARE AG CAN EXPECT TO PARTICIPATE
SUBSTANTIALLY IN COMPANY'S OPERATING SUCCESS ONCE AGAIN IN 2017
IN LINE WITH SHAREHOLDER-FRIENDLY DIVIDEND POLICY
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(Gdynia Newsroom)